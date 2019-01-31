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Kurt sürüsü şehre indi

Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, kent merkezinde görüntülendi.

Kar kalınlığını yüksek kesimlerde bir metreyi bulduğu Hakkari'de, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Yukarı Merzan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hekim Çiftçi isimli vatandaş, ahırın etrafında dolaşan kurt sürüsü ile karşılaştı. Bağrışmalar ve köpeklerin devreye girmesiyle birlikte mahallenin üst kısımlarına doğru kaçan 6 kurt, çiftlik sahibi Hekim Çiftçi tarafından görüntülendi.

Kurt sürüsünü görüntülerken olup bitenleri de anlatan Çiftçi, bir süreden beridir kapalı olan çiftlik yolunun ise bir an önce açılması talebinde bulundu.

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Kurt sürüsü şehre indi
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