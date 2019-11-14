Bankayı soyan hırsızın kaçmasına izin vermediler! İşte o anlar...
Bankayı soyan hırsızın peşine takıldılar, kıskıvrak yakalayınca öfke kustular! Olay İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde gerçekleşti. Kuru sıkı ile bankaya giren bir kişi güvenlik görevlisinin silahını aldı. Soyguncu paraları aldıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki vatandaşlar kaçmasına izin vermedi yaşanan kovalamacanın ardından maskesi soyguncu yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor 14.11.2019 | 11:11
01:03
Türkiye Genelinde Hava Durumu 14.11.2019 | 10:51
01:59
Bankayı soyan hırsızın kaçmasına izin vermediler! İşte o anlar... 14.11.2019 | 10:50
01:09
02:24
İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki! 14.11.2019 | 09:52
02:40
Sultangazi’de göçmen kaçakçıları, Afgan aileyi eve kilitledi 14.11.2019 | 10:15
00:52
01:03
08:44
02:00:48
01:25
Cezaevinden firar etti, etek giyip böyle market soydu 13.11.2019 | 18:13
02:14
01:18
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada 13.11.2019 | 18:13
01:00
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada 13.11.2019 | 18:13
02:09
Yeni doğan beyaz dişi manda görenleri şaşırtıyor 13.11.2019 | 18:13
00:26
02:49
02:20
01:03
11 ton nargile tütünü ele geçirildi 13.11.2019 | 15:39