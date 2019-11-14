Bankayı soyan hırsızın kaçmasına izin vermediler! İşte o anlar...

Bankayı soyan hırsızın peşine takıldılar, kıskıvrak yakalayınca öfke kustular! Olay İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde gerçekleşti. Kuru sıkı ile bankaya giren bir kişi güvenlik görevlisinin silahını aldı. Soyguncu paraları aldıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki vatandaşlar kaçmasına izin vermedi yaşanan kovalamacanın ardından maskesi soyguncu yakalandı.