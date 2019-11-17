Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü
Kütahya'da bir şahıs, boşandığı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, eski eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.
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