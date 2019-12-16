Web TV Yaşam Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı!

Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı!

16.12.2019 | 16:36

Kütahya'da Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.'ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.'ye isabet etti. Yaralanan Melek B.'ye 'Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum' deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.

Kütahya'da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.'ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.'ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., 'Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum' diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan Melek B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Kadir T., bir süre sonra av tüfeği ile birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayda tesadüfen yaralanan Melek B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:13
Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu 16.12.2019 | 16:41
02:39
Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı! 16.12.2019 | 16:36
03:04
İstanbul Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı 16.12.2019 | 15:26
02:11:49
Müge Anlı (16 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Dehşet ailesi birbirine girdi! 16.12.2019 | 13:48
04:17
7 yaşındaki Mert'in şırıngalı çikolatadan ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 16.12.2019 | 13:32
07:08
Müge Anlı'da dehşet ailesinde kavga! Birbirleri hakkındaki iddiaları kan dondurdu! (16 Aralık 2019 Pazartesi) 16.12.2019 | 11:30
04:04
İstanbul Bağcılar’da oto galericide yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16.12.2019 | 12:14
05:10
Müge Anlı'da ürperten olaylar zinciri! Cinayet, bıçaklama, sahte imam..." (16 Aralık 2019 Pazartesi) 16.12.2019 | 11:24
02:04
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var 16.12.2019 | 10:12
00:42
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın 16.12.2019 | 09:55
01:47
Akademisyenden öldüresiye dayak 16.12.2019 | 10:01
02:28
Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın 16.12.2019 | 09:56
00:25
Makas atmaya çalışırken önce duvara sonra otomobile çarptı 16.12.2019 | 09:32
03:11
"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı 15.12.2019 | 12:57
03:13
Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi 15.12.2019 | 11:32
01:04
Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15.12.2019 | 11:30
00:44
Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı 14.12.2019 | 19:54
06:34
İngiliz baba oğlun dev dalgalarda tehlikeli oyunu 14.12.2019 | 18:13
03:40
Arnavutköy’de şok eden kasa hırsızlığı kamerada 14.12.2019 | 18:13
02:54
Yüzlerindeki maske ile camı kırıp iş yerini soymuşlardı, o şahıslar polisten kaçamadı 14.12.2019 | 18:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN