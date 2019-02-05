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Kuyumcu, temizleme spreyi ile soyguncuyu böyle alt etti

Avcılar’da bomba süsü verilmiş paketle ve silahla kendisini soymaya gelen maskeli soyguncuyu kuyumcu elindeki temizlik spreyini fırlatarak alt etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olayı şüphelisi kaçtı. Kuyumcu Reşit Onur Hazır olaydan sonra , “ Şaka sandım, ciddiye almadım” dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bomba süsü verilmiş paketle ve silahla bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli şahıs soygun girişiminde bulunmuştu. Kaçan şüpheli elinde bomba süsü verilmiş paketi de bıraktıktan sonra kuyumcuya doğru birkaç el ateş edip plakasız araçla kaçtı. Bu sırada kuyumcu kendisine silah doğrultan maskeli soyguncuya ise elindeki temizlik spreyini fırlattı. Yaşanan olay sonrası kuyumcu yaşanan dehşet anlarını anlattı.

"ŞAKA SANDIM CİDDİYE ALMADIM"
Kuyumcu dükkanı sahibi Reşit Onur Hazır, soygun için gelen şüphelinin arkada oturan arkadaşlarını görmediğini ve kendisinin tek olduğunu düşündüğünü ifade ederek, " Arkada dayım oturuyordu. İçeri girdi elinde bomba gibi bir şey vardı. Çantasından bomba çıkardı. 'Soygun, seni vuracağız' dedi. Ben şaka sandım ciddiye almadım. Birkaç saniye durdum ben. Ben elimde bir şey vardı onu fırlattım. Bize ateş etti dışardan ben eğildim" dedi.

TEMİZLİK SPREYİ İLE SOYGUNCUYU ALT ETTİ
Yaşanan soygun girişimi anı ve şüphelinin kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin içeriye gelmesi, elindeki silahı kuyumcuya doğru tutması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kuyumcunun elindeki temizlik için kullanılan sprey şişesini şüpheliye fırlattıktan sonra şüphelinin birkaç el ateş açıp kaçması da yer alıyor.

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Kuyumcu, temizleme spreyi ile soyguncuyu böyle alt etti
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