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Kuyumcuda beğendiği bilezikleri eşine verdi, daha sonra eşini tanımadığını iddia etti

23.11.2019 | 17:57

Adana’da 3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana Burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.

7 BİLEZİK ALMAYA KALKTI
Edinilen bilgiye göre, olay, dün Çukurova İlçesi'ne bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce evlendiği öğrenilen K.A. (30), dün 14.00 sıralarında kuyumcuya giderek eşine almak üzere 7 adet Adana Burması bileziği 65 bin TL'ye beğendi ve ayırttırdı. 1 saat sonra tekrar gelen K.A., tekrar bileziklere bakarken bu sırada eşi H.N.A. (21) kuyumcuya girdi ve oda bilezikleri inceledi. Daha sonra eşinin talimatıyla H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alarak kuyumcudan çıkıp gitti ve K.A. tekrar başka ürünler almak için kuyumcudaki görevliyle altınlara bakmaya başladı.

EŞİNİ TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ
Bu sırada K.A., 'Ben onları beğenmedim ya almıyorum bunları alacağım' dedi ve kuyumcu 'O zaman eşiniz o bilezikleri getirsin' dedi. Bunun üzerine ise K.A., 'O benim eşim değil sen ver dedin, ben de verdim' dedi. Daha sonra da kuyumcudaki görevliler K.A. ile birlikte karakola gidip olayı polise anlattı. Burada ise K.A., eşi olan ve altınları veren H. N.A.'yı tanımadığını iddia etti. Karakoldaki işlemlerin ardından K.A., Adana Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"BİLEZİKLERİ MEHİR SANDIM"
Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kameralarını izleyip altınları aldığı görülen H. N.A.'yı Çukurova İlçesi'ne bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki evinden altınlar ile birlikte alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunda ise H. N.A.'nın, "Eşim ile 3 gün önce evlendik ve bugün dini nikahımız kıyıldı. Bana Mehir olarak bilezik alacağını söylemişti. Kuyumcuya gidip o bilezikleri verince bana bahsettiği Mehir sandım" dediği öğrenildi.
7 adet Adana Burması bilezik kuyumcuya teslim edilirken H. N.A. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MEHİR NEDİR?
Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezhep tarafından kabul edilmiştir.

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