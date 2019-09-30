Kuyumcuda bozdurulan sahte bilezik ile dolandırıcılık kamerada

Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda Metin Güren'e (45) ait dükkana geçen 27 Eylül'de saat 13.00 sıralarında gelen çocuklu bir kadın elindeki bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Bu sırada Cuma Namazı'na gitmek için dükkanındaki lavaboda abdest almaya çalışan Güren, işini yarım bırakıp, müşterisi ile ilgilenmeye başladı. Kadının elindeki bileziği çok fazla incelemeden teraziye koyan Güren, 24 gram gelen bilezik için 6 bin 100 lira ödedi. Bileziği çekmeye koyan Güren, müşterisinin dükkandan ayrılmasının ardından telaşla dükkanını kapatıp, Cuma Namazı için camiye gitti. Cami dönüşünde aldığı bileziği detaylı inceleyen Güren, bileziğin gümüş üzerine altın kaplama olduğunu fark edip, dolandırıldığını anladı. Güren, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden çantasından çıkardığı bileziği kuyumcuya uzatıp, tartılmasını beklerken telefonla görüşen ve parayı aldıktan sonra da dükkandan çıktığını belirlediği kadın dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışmalara başladı.