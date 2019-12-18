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Kuyumcudan kolye çalma anı kamerada

18.12.2019 | 18:16

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kuyumcudan kaşla göz arasında kolye çalan hırsız, saniye saniye kameralara yakalandı.

Edilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya normal müşteri gibi giren şahıs, kolye almak istediğini söyledi. Hiç bir şeyden haberi olmayan iş yeri sahibi ise normal bir müşteri sandığı şahsa kolye modellerini gösterdi. Şahıs bir müddet sonra iki model beğendi. Kuyumcuya iki kolyeyi daha sonra alacağını belirterek ayırmasını söyleyen hırsız, iş yerinden ayrıldı. Kimliği tespit edilemeyen hırsız ise el çabukluğuyla kolyeyi çalmıştı. Tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcu Mehmet Emin Turan (28) ise akşam sayım yaparken hırsızlığı fark etti. Turan, hemen kamera görüntülerini inceledi ve soluğu emniyette aldı. Turan, Anafartalar Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

BİR DE 'ALACAĞIM' DEYİP KAPORA BIRAKTI
Olayı anlatan kuyumcu Mehmet Emin Turan, "Dün 15.00- 15.30 sıralarıydı burada bir kaç müşteri vardı onlarla ilgileniyordum. Ağabeyim bir yere kadar gitmişti tek başımaydım. Geldi içeri 'kolyelere bakabilir miyim?' dedi. 'Tabi' dedim bir iki dakika beklerseniz yardımcı olurum. Sonra kolyeleri çıkarttım önüne bakmaya başladı tabi O sırada hem onla hemde diğer müşterilerle ilgileniyordum. Bir süre baktıktan sonra başka ürünlere bakmak istediğini söyledi. Diğer ürünleri koydum. Tabi o sırada koyduğum tablodan bir tane kolye çalmış. Daha sonra diğer tabloyu koydum önüne. Biraz hareketlerinden şüphelenmiştim zaten; yani giderken de bana iki tane kolye ayırttırıp 20 TL'de kapora bıraktı. 'Ben geleceği ağabey bunları satma' dedi. Akşam üzeri sayım yaparken ürünün eksik olduğunu gördüm. Çaldığını gördük. Kameradan izlerken bir kaç kez daha çalmaya çalışmış. Ben ona bakınca bırakmış. Piyasa değeri 2 bin civarı 14 ayar bir üründü. Önce polisi aradık, daha sonra gidip karakola şikayetçi oldum" dedi.
Öte yandan polis olayla ilgili şüpheliyi yakalama ve inceleme çalışması başlattı.

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