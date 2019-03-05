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Kuyumculardan sahte altın isyanı: Ayırt edemiyoruz

İstanbul’da kuyumculuk yapan esnaf son zamanlarda sahte altın dolandırıcılığıyla çok fazla karşılaştıklarını belirtti. Dolandırıcıların yapmış olduğu sahte altınların gerçeğinden ayırt etmenin çok zor olduğunu da dile getiren kuyumcu esnafı yetkililerden yardım istedi. Darphane altınlarının bile sahtesiyle karşılaştıklarını söyleyen esnaf “Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi.

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Kuyumculardan sahte altın isyanı: Ayırt edemiyoruz
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