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Lastiği patlayan kamyonet takla attı sürücü yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Burhaniye ve Ören arasındaki karayolunda meydana geldi. Ören yönüne gitmekte olan Hüseyin N.(19) yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra çam ağacına vuran kamyonet, takla atarken ters döndü. Polis kaza yerinde önlem alırken, yaralı genç ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye, kaza yerinde temizlik yaparken, kamyonet kurtarıcı ile yoldan kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Lastiği patlayan kamyonet takla attı sürücü yaralandı
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