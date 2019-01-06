Levye ile otomatik kepengi kıran hırsızlar 8 bin liralık ürün çaldı

Olay, 3 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, havanın sisli olmasını da fırsat bilen 2 şahıs, önce marketin çevresinde keşif yaptı. Şahıslar, 3 saat sonra ise, kapatılan marketin otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. Burada yaklaşık 8 bin Türk lirası değerinde 2 adet cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çalan şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.