Web TV Yaşam Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı

23.11.2019 | 17:57

Mersin'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin merkezden Mezitli ilçesi istikametine seyir halindeki 33 ELN 90 plakalı limon yüklü kamyon, Kuyluk mevkiinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücüsü tarafından yol kenarına çekilerek durdurulan kamyondaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, ilk etapta yoldan geçen vatandaşlar, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını dolayısıyla yol, bir sürek araç trafiğine kapatılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:05
Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı 23.11.2019 | 17:57
01:54
Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolden çıkan otomobil yayaları böyle altına aldı 23.11.2019 | 17:57
00:25
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe 23.11.2019 | 12:45
00:31
Kadın tuzağıyla şantaj yapan çete çökertildi 23.11.2019 | 11:30
02:06
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 23.11.2019 | 11:18
05:17
20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar 22.11.2019 | 18:15
00:54
İstanbul Esenyurt'ta araç sürücüsünün yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada! 22.11.2019 | 16:11
00:31
İstanbul'da TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü! 22.11.2019 | 14:25
00:22
Siirt'te teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi 22.11.2019 | 14:23
00:56
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi 22.11.2019 | 14:21
02:12:52
Müge Anlı canlı yayını (22 Kasım 2019 Cuma) tamamı kesintisiz tek parça izle! Katili açıklamak üzereyken... 22.11.2019 | 13:54
02:47
Amaç 'EYT' üzerinden siyasi rant mı? 22.11.2019 | 12:20
16:59
Müge Anlı, Palu Ailesi olayında yeni ortaya çıkan kan donduran detayları canlı yayında paylaştı! (22 Kasım 2019 Cuma) 22.11.2019 | 10:57
07:04
Otomobil hırsızlığından dram çıktı 22.11.2019 | 10:43
00:49
Adana'da tornavida ile gasp yapan zanlılar tutuklandı 22.11.2019 | 11:08
03:49
Müge Anlı, Palu Ailesi dehşeti ile ilgili son dakika flaş gelişmeyi canlı yayında böyle duyurdu! (22 Kasım 2019 Cuma) 22.11.2019 | 10:40
01:32
Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon 22.11.2019 | 10:30
00:58
Basın Ekspres’te yok artık dedirten görüntü 22.11.2019 | 09:55
02:03
Pendik’te bir şahıs park halindeki otomobili kundakladı 22.11.2019 | 09:55
08:58
İstanbul'da atış poligondaki intiharda Çiftlikbank iddiası! 22.11.2019 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN