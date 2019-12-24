Lüks araç sahibini şoke eden hırsızlık...10 saniyede lüks aracın dikiz aynalarını böyle çaldı

İstanbul Eyüpsultan’da lüks bir aracın yanına gelen şüpheli şahıs, aracın dikiz aynalarını 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Aracının 2 bin TL değerindeki aynalarının çalındığını oto yıkama servisinde öğrenen araç sahibi ise hayatının şokunu yaşadı. Şüpheli şahsın 10 saniyelik hırsızlık anları ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.