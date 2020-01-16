Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı
Sivas’ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındıEdinilen bilgilere göre olay, Galericiler sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks bir cipte meydana geldi. A.K.'ye ait lüks cipin torpido kısmında bulunan değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzük kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Cipin torpido kısmında bulunan 3 adet pırlantayı bıraktığı yerde bulamayan A.K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler lüks cip üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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