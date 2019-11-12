Lüks rezidansa uyuşturucu baskını!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin 15 ton Bonzai elde ederek milyonlarca insanı zehirlemek için hazırlık yaptıkları tespit edildi. 2 şüpheli tutuklandı.