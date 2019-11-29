Magandalar yol kesip hem “drift” yaptı hem de patinaj çekti

İstanbul’da çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları yine terör estirdi. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan şahıslar, binaların arasında havai fişek fırlatarak tabancalarla havaya ateş açtı. Konvoy halinde de trafiğe çıkan magandalar, yol ve altgeçitlerin trafiğini kestikten sonra “drift” yaparak ve patinaj çekerek adeta terör estirdi. Polis, o anları “gerekirse yolu kapatırız” notuyla sosyal medyadan paylaşan şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.