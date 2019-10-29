Mahkeme pazarda dehşet saçan emekli polis hakkındaki kararını açıkladı! Pazarcılardan 'Polis olduğunu söyleseydi' açıklaması...

Bursa'da pazar alışverişinde aldığı mandalinayı beğenmediğini söyleyince pazarcıların saldırısına uğrayan emekli polis memuru silahına davranmıştı. Pazarcıların "Polis olduğunu söyleseydi" diyerek savunduğu olayda Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 3 yıl hapis cezası istenen emekli polis memuru Gürkan E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öte yandan olayın görgü tanığı ise olayı 'Polis olduğunu söyleseydi' diyerek anlatmıştı.