Web TV Yaşam Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs kamerada

Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs kamerada

02.11.2019 | 18:13

Maltepe’de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde iki şahsın hırsızlık yapması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayın faillerinden olduğu tespit edilen yaşı küçük Y.C. isimli şahıs, Mobil Park Timleri tarafından geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Aydınevler Mahallesinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda 2 ayrı 'açıktan hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN Y.C., ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Y.C. ile beraberindeki şahsın iş yerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:30
Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı 02.11.2019 | 18:13
01:37
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü 02.11.2019 | 18:13
00:54
Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs kamerada 02.11.2019 | 18:13
02:45
Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak 02.11.2019 | 18:13
00:23
Ümraniye’de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada 02.11.2019 | 18:13
01:16
Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada 02.11.2019 | 18:13
05:55
Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor 02.11.2019 | 16:25
03:14
Mersin kıyıya vuran zehirli ve kesici dişleri çok tehlikeli olan balon balıklarını yiyen kediler telef oldu! 02.11.2019 | 15:49
01:32
Adana'da kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı 02.11.2019 | 15:37
03:59
Yeşilçam Sineması'nın usta ismi Ahmet Mekin "İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı" 02.11.2019 | 15:22
01:20
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nün korunmasına yönelik önlemler sonuç vermeye başladı 02.11.2019 | 14:59
04:53
İstanbul Esenyurt'ta siteyi savaş alanına çeviren günlük ev kiralama kavgası kamerada! 02.11.2019 | 14:17
10:27
THY'nin Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu 02.11.2019 | 14:06
03:23
Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı gerçekleşti! (2 Kasım 2019 Cumartesi) İşte mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerimiz... 02.11.2019 | 11:39
01:28
Van’da narkotik köpeğinden büyük başarı... Kamyonetin gizli bölmelerinde 85 kilo eroin ele geçirildi! 02.11.2019 | 11:02
05:32
Konya'da vahşet... Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar! 02.11.2019 | 10:50
01:59
İstanbul İstiklal Caddesi’nde feci ölüm! 02.11.2019 | 10:43
01:46
Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı! (2 Kasım 2019 Cumartesi) 02.11.2019 | 10:25
08:32
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak 02.11.2019 | 10:01
00:37
Halk otobüsünde iğrenç olay! Sapığın üniversiteli genç kızı taciz ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı! 02.11.2019 | 08:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN