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Manisa Kırkağaç'taki 4.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik ve sarsıntı görüntüleri ortaya çıktı!

28.01.2020 | 17:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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