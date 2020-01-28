Manisa Kırkağaç'taki 4.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik ve sarsıntı görüntüleri ortaya çıktı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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