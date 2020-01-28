Manisa'da 5.1 şiddetinde deprem oldu! Vatandaşlar sokağa çıktı
Kandilli Rasathanesi'nin son dakika aktardığı bilgiye göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu! Depremin merkez üssünün Manisa olduğu depremin şiddetinin 5.1 olduğu derinliğinin ise 11.8 olduğu açıklandı. İstanbul, Manisa, İzmir, Çanakkale gibi şehirlerde de deprem hissedilirken vatandaşlar yaşadıkları paniği Twitter'dan paylaştı.
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