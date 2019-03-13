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Manisa'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Manisa'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir kavşakta bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Sabah 09.05 sıralarında Ümit Y. idaresindeki 20 B 6010 plakalı araç Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 Nolu Sokakta seyir halindeyken 5304 Nolu Sokakla birleştiği kavşağa geldiği sırada Özgür A. idaresindeki 35 KB 6056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 KB 6056 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. 35 KB 6056 plakalı aracın sürücüsü Özgür A. kazada hafif yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada
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