Mantar yedi, karaciğer fonksiyonlarını kaybetti

Minik Esmanur yediği mantardan zehirlendi, ölümün eşiğine geldi. Hastaneye geldiğinde zehir karaciğerini çoktan tüketmiş, yaşaması için umut yok denecek kadar azdı. Küçük kızı hayata bağlayan ise annesi oldu. Manisa'da yaşayan 8 yaşındaki Esmanur babaannesinin evinde mantar yedi. Yediği mantar zehirli olduğu için küçük kız fenalık geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Esmanur için tek umut karaciğer nakliydi. Anneni dokuları kızıyla uyumluydu. Hızla ameliyata alınan anne ve küçük kız hastanedeki zorlu süreci hızla atlattı.