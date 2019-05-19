Mardin'de 3 yaşındaki kıza sokak köpekleri saldırdı

Olay saat 11.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mezopotamya Mahallesi'nde arkadaşları ile oyun oynamak için dışarıya çıkan 3 yaşındaki Rümeysa Kapanü, sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Bir anda neye uğradığına şaşıran talihsiz kızın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu küçük Rümeysa, köpeklerin arasından çıkarıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşit Kapan, "Başıboş köpekler kızımı ısırdı. Mahallede belki 10 tane başıboş köpek var. Bundan daha önce başka çocukları da köpekler ısırmış. Belediyenin bu köpekleri toplamasını istiyoruz. Yani Allah korusun çocuğuma bugün bir şey olsaydı bunun hesabımı kim verecekti" dedi.



Mahallenin çocukları da bu duruma tepki gösterdi. Sokak köpekleri yüzünden okula gidemediklerini ifade eden çocuklar yetkililerin sokak köpeklerine bir çözüm bulmasını istedi.