Web TV Yaşam Mardin'deki sel okulu da vurdu

Mardin'deki sel okulu da vurdu

03.12.2019 | 17:41

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sele neden oldu. Şiddetli yağıştan etkilenen bir okulun bahçesi de sular altında kaldı. Okul görevlisi 50'ye yakın öğrenciyi böyle kurtardı! Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve binaları su basarken ilçede bulunan bir okulun bahçesi de sular altında kaldı. Öğrenciler, velilerin ve okul yardımcılarının kucağında okula girebildi. Okul görevlisi Abdülkadir Yücedağ 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 50'ye yakın öğrenciyi kucağında taşıyıp ıslanmalarını önledi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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