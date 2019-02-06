Markete gitmeye üşenen Rizeli vatandaş eviyle market arasına teleferik sistemi kurdu

Bir firmada kurye olarak çalışan Gökdemir, Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığı 5 katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle market alışverişine çözüm arayışına girdi.Gökdemir, bunun üzerine evinin balkonu ile marketin yanındaki elektrik direği arasına gerdiği 200 metrelik halata makara sistemi ile sepet yerleştirdi.Yorgun olduğunda merdiven inip çıkmak ve rampa yürümek istemeyen Gökdemir, kurduğu ilkel teleferikle markete gitmeden alışverişini yapıyor.Telefon ile markettekileri arayıp ihtiyaçlarını bildiren Gökdemir, parayı sepete koyup marketteki görevliye gönderiyor, ardından sepete konan malzemeleri iple balkona çekiyor.