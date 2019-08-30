Marketten 40 bin TL’lik sigara ve kuruyemişi böyle çaldılar

Olay 27 Ağustos gecesi saat 04.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil ile market önüne gelen 4 kişi, zorlayarak kırdıkları kapıdan markete girerek 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çaldı. Aldıkları malzemelerini araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araç ile uzaklaşarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmecilerin durumu fark etmesi üzerine olay polis ekiplerine haber verildi.

KOCAELİ'DE ÇALDILAR SAKARYA'DA YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızların kullandığı aracı belirledi. Aracın izini süren ekipler şahısların kimliklerini ve Sakarya'nın Sapanca ilçesine gittiklerini tespit etti. Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu G.O. (31), D.B.(27) ve B.T. (31) adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

ÇALDIKLARINI KABUL ETMEDİLER

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan G.O. sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer iki şahıs ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari olan 1 şahsın ise yakalanma çalışmaları sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan 4 şahsın markete girme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden 1 kişinin sokak ortasında gözcülük yaptığı sırada 3 şahıs, ellerindeki aletlerle market kapısını kırarak içeri giriyor. Hızla kasadaki para, sigara ve kuruyemişleri toplayan hırsızlar geldikleri otomobille uzaklaşarak kayboluyor.