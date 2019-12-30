Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: Narlı'dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, A Haber canlı yayınında çalışmalar hakkındaki son gelişmeleri aktardı...