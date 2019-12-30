Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: Narlı'dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, A Haber canlı yayınında çalışmalar hakkındaki son gelişmeleri aktardı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada 30.12.2019 | 10:01
00:53
Zalim İstanbul 25. son bölüm ikinci fragmanı izle! 30.12.2019 | 09:57
00:21
Deniz Seki, konserinde sahneden düştü! 30.12.2019 | 09:49
01:31
03:36
Bahçelievler'de yolda çökme 30.12.2019 | 09:42
01:40
Ankara, zincirleme kaza kamerada 30.12.2019 | 09:36
01:45
03:24
Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor 30.12.2019 | 09:25
01:56
İzmir'de peş peşe iki cinayet! 30.12.2019 | 09:06
04:11
Yozgat’ta gözünden yaralanan atmaca koruma altına alındı 29.12.2019 | 18:05
03:30
Kayıp çiftçi elini kolunu sallaya sallaya evine döndü 29.12.2019 | 18:05
02:44
00:44
Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü 29.12.2019 | 18:05
00:42
Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada 29.12.2019 | 17:05
04:06
00:40
01:46
Yılbaşı öncesi toprağa gömülü 4.5 ton sahte içki ele geçirildi 29.12.2019 | 13:51
02:14
İstanbul Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü! 29.12.2019 | 12:31
02:26