Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu havadan görüntülendi

Marmara Denizinde mürettebatı tarafından terk edildiği için batan, karaya oturan ya da batmak üzere olan hayalet gemiler havadan görüntülendi. Marmara denizinde iflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilmiş çok sayıda gemi bulunuyor.
Marmara Denizi'nin hayalet gemileri akıbetini bekliyor. İflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen gemiler Kartal Sahili'ni adeta kapladı. Gemilerde kaderine terk edilmiş halde dururken, hayalet gemiler drone ile havadan görüntülendi. Batan gemileri bazılarını iskeleye çekildiği görüldü. Kartal sahilde karaya bağlanan 11 gemi de çalışmalar yapıldığı görüldü.