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Marmaray’da feci olay

15.11.2019 | 15:29

Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı. Marmaray Atalar durağında saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 75 yaşlarında bir adam, tren durakta durduğu sırada tansiyonunun düşmesiyle bayıldı. Raylara doğru düşen adamın bacağı tren ile platform arasında sıkıştı. Yaşlı adam bacağından, elinden ve kafasından yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaşlı adam sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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