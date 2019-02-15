Marmaris’te domuz havuza düştü

Marmaris'te aç kalan yaban domuzları sık sık şehre iniyor. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gündüz vakti şehre inen yabani domuz bir otelin havuzuna düştü. Domuzu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre sonra zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler uzun süre domuzu havuzdan çıkarmak için uğraştı. Domuzu havuzdan çıkarılamayınca, tüfekle vurularak bayıltıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Domuz uyandırıldıktan sonra doğal ortama bırakıldı.