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Marmaris'te klimanın içinden çıkan yılan evde yaşayanları korkuttu!

Marmaris’te bir evde bulunan klimaya yılan girdi. Evde yaşayanlara korku dolu anlar yaşatan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi 228'inci sokakta bulunan bir evin klimasına yılan girdiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler harekete geçti. İtfaiye erleri, klimanın bazı bölümlerini sökerek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yılan yakalamak için kullanılan özel aparatı kullanan itfaiye erleri, yılana hiçbir zarar vermeden yakaladı. Yakalanan engerek türü yılan doğaya bırakıldı. Yılanın havaların soğumasından dolayı klimanın içine girdiği tahmin ediliyor. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes alan ev sakinleri, itfaiye erlerine teşekkür etti.
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Marmaris'te klimanın içinden çıkan yılan evde yaşayanları korkuttu!
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