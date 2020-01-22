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Matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü! O anlar kamerada...

22.01.2020 | 17:16

Antalya’nın Finike İlçesinde hırdavat ürünleri satan iş yerinde çalışma tezgahının üzerinde bekleyen matkap , sabaha karşı önce dumanlar saçıp ardından bomba gibi patladı. İş yerinde kimsenin olmadığı anda yaşanan patlama maddi hasara sebep oldu. Matkaptan dumanların çıkması ve patlama anı, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesindeki Orhan Çakıroğlu (35) na ait iş yerinde sabaha karşı çalışma tezgahının üzerinde duran matkap patladı. Patlamanın şiddetiyle devreye giren alarmı duyan dükkan sahibi Orhan Çakıroğlu hemen iş yerine koştu. Orhan Çakıroğlu iş yerine geldiğinde alev alev yanan matkapı gördü. çakıroğlu, matkabın üzerine bir havlu örtüp havayla irtibatını keserek yangını söndürdü.


Olay gününü anlatan Orhan Çakıroğlu; "Sabaha karşı saat 06 00 sıralarında alarm çalıdı. 5 dakika içinde iş yerime koşarak geldim. Hafif alevler vardı. Islah havlu ile alevleri söndürdüm. Güvenlik kameraları çalışıyordu çevreyi toplatıntan sonra güvenlik kamerasını izledim Matkap önce duman çıkarıyor ardından da patlıyordu. Akşamdan ana şartel'i kapatıyorduk. Ama şarj bataryası matkap'ın üzerinde takılı kalmıştı. Vatandaşlarımıza şarjlı cihazların üzerinde bataryasını takılı bırakmamalarını tavsiye ediyorum. " dedi.

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