Mecidiyeköy’de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar
Mecidiyeköy meydanında çiçekçilik yapan iki şahıs kavgaya tutuştu. Makas ve tenis raketiyle birbirine saldıran şahıslar, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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