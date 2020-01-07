Mehmetçik en zor şartlar altında görevinin başında
Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışının etkili olduğu Hakkari'deki üs bölgelerinde Mehmetçiğin yaptığı görevlerle ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" denildi. Paylaşımda, Hakkari'deki üs bölgelerinde yoğun kar altında Mehmetçiğin yaptığı görevlerle ilgili kesitler yer aldı.
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