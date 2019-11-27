Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan kutularla tıbbi malzeme getirildiği bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tıbbi malzemelerin kargo ile getirildiğini belirleyen polis, adresine ulaştığı yabancı uyruklu bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.



Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.