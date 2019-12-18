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Mersin'de kopeği otomobile bağlayıp koşturdu

18.12.2019 | 11:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişinin, kullandığı otomobilin arka tamponuna bir köpeği bağlayarak sürükleyip, götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti. Sürücünün kimliğinin saptanması için çalışma başlatıldı.

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