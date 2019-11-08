Mersin’de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
Mersin’de, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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