Mersin'de yol yarıldı, menfez köprü ikinci kez göçtü

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesi Tol Mahallesi'ni birbirine bağlayan menfez köprü geçtiğimiz günlerde taşkın sularla çökmüştü. Yeniden yapılan köprü, dere yatağına bugün gelen taşkın sularla ikinci kez yıkıldı.

Üzümlü Mahallesi muhtarı Mustafa Başbilen, sağanak ve toprak kayması nedeniyle zarar gören köprünün belediye ekiplerince yapıldığını ancak son 3 gündür yağan şiddetli yağmur nedeniyle yapının ikinci kez çöktüğünü belirtti.

Başbilen vatandaşları kullanılan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eski heyelan bölgesinde yol yarıldı

Öte yandan Sinap Mahallesinde ise vatandaşlar toprak kayması riski yaşandığını belirtti.

Küçük Fındık yolun ikiye bölündüğünü aktaran bir vatandaş sosyal medya üzerinden yol güzergahını kullanacak olanları uyardı.