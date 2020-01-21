Mersin'de yoldan geçen araçları taşlayan şehir eşkıyaları kamerada!
Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması faciaya davetiye çıkardı.
Olay, önceki gün Toroslar İlçesi'ne bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşların güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.
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