Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu.Erdemli'de önceki gün, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı dedi.