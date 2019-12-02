Web TV Yaşam Merve Özbey bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak'la nişanlandı

Merve Özbey bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak'la nişanlandı

02.12.2019 | 10:18

Şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

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