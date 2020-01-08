Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar, yağmur ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (8.01.2020)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Ocak ayını yaşadığımız şu günlerde olumsuz havalar yurt genelinde yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor. Ülkenin doğu ve orta kesimlerinde kar yağışları etkili olurken, batıda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağışlı ve soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde olumsuz havaların, sağanak ve kar yağışlarının etkisini sürdürmesi beklenirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine konusunda da vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılar geldi.