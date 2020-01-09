Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış ve kar uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (9.01.2020)
Ocak ayına girmemiz ile birlikte hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Yurdun doğu ve orta kesimlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini hissettirirken, batı da ise sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulunurken; oluşabilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım tehlikesi konusunda vatandaşları da uyardı.Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da yayımlayarak, sağanak ve kar yağışına dikkat çekti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de devam edeceğini belirten kurum oluşabilecek ani sel, su baskınları ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
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