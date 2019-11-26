Meteoroloji İstanbul için saat verdi (26 Kasım 2019 Salı) Meteroloji'den yağış uyarısı...
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! 26 Kasım 2019 Salı (bugün) İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteorloji, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için 26 Kasım 2019 Salı günü için hava tahminlerini açıkladı.
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