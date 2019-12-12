Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (12.12.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ortası itibari ile sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı gerek sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar, gerekse akşam saatlerinde plan yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülebilecek olan kar yağışına dikkat çekerken; Ege, Akdeniz ve Marmara'yı sağanak yağış konusunda uyardı. Kırmızı kodlu uyarının verildiği Antalya hakkında da hava durumu bilgisi paylaşan kurum, yağışların şiddetli geçeceğini bildirdi.