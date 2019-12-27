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Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (27.12.2019)

27.12.2019 | 09:50

Meteoroloji'den gelen bilgiye göre yurt genelinde soğuk etkisini hissettiriyor. Yurdun kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklığın 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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