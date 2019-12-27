Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (27.12.2019)
Meteoroloji'den gelen bilgiye göre yurt genelinde soğuk etkisini hissettiriyor. Yurdun kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklığın 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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