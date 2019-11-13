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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar bitiyor, yağmur geri geliyor... İşte Türkiye genelinde hava durumu!

13.11.2019 | 09:51

Sıcaklar bitiyor, yağmur geri geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı ortaları itibari ile pastırma yazı sıcaklıkları devam ederken, havaların ne zaman soğuyacağı da oldukça merak ediliyor. Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporunu açıklayan MGM; ülke genelinde çeşitli illerde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Batı bölgeleri ile İç Anadolu ve Güney kesimlerde yağmur bekleyen kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti.

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