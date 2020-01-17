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Meteoroloji'den (17 Ocak 2020 Cuma) hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

17.01.2020 | 09:48

Meteoroloji'dan hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji'den 17 Ocak 2020 Cuma günü ve hafta sonu için yağış ve soğuk hava uyarısı! Meteoroloji 17 Ocak 2020 Cuma; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerini yayınladı...

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Meteoroloji'den 17 Ocak 2020 Cuma hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak? 01:30
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