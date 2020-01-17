Meteoroloji'den (17 Ocak 2020 Cuma) hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'dan hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji'den 17 Ocak 2020 Cuma günü ve hafta sonu için yağış ve soğuk hava uyarısı! Meteoroloji 17 Ocak 2020 Cuma; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerini yayınladı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
02:19
90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı 17.01.2020 | 09:37
02:08
İstanbul Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı! 17.01.2020 | 09:15
02:42
Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı 16.01.2020 | 18:16
04:53
01:06
Üç ay önce drift yaparken yakalanmıştı, aynı yolda aşırı hız canına mal oldu 16.01.2020 | 18:15
00:58
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı 16.01.2020 | 18:15
00:19
Hırsızlık yaptılar, çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar 16.01.2020 | 18:15
03:18
Park halindeki otomobilde çıkan yangın saniye saniye kamerada 16.01.2020 | 18:15
00:25
Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar 16.01.2020 | 18:16
00:31
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı, kaçamadan yakalandı 16.01.2020 | 18:16
02:40
İstanbul'a sert kış geliyor...Kış yeni başlıyor! 16.01.2020 | 17:32
02:12
Gaziosmanpaşa'da korkunç olay... 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! 16.01.2020 | 17:16
01:50
Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı 16.01.2020 | 16:28
00:51
İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 16.01.2020 | 16:20
03:57
01:26
00:51
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 16.01.2020 | 15:59
02:20
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 16.01.2020 | 15:50
02:46
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 16.01.2020 | 15:12