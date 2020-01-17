Meteoroloji'den (17 Ocak 2020 Cuma) hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'dan hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji'den 17 Ocak 2020 Cuma günü ve hafta sonu için yağış ve soğuk hava uyarısı! Meteoroloji 17 Ocak 2020 Cuma; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerini yayınladı...