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Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı!

24.01.2020 | 09:52

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! İşte Meteoroloji'nin 24 Ocak 2020 Cuma günü ve hafta sonu için; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...

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