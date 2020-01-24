Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! İşte Meteoroloji'nin 24 Ocak 2020 Cuma günü ve hafta sonu için; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
03:42
06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
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Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
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İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:48
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Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 23.01.2020 | 09:42