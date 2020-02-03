Meteoroloji'den (3 Şubat 2020 Pazartesi) soğuk hava ve yağış uyarısı!
Meteoroloji, soğuk hava ve yağış uyarısında bulundu! İşte 3 Şubat 2020 Pazartesi için Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava tahminleri...
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Meteoroloji'den (3 Şubat 2020 Pazartesi) soğuk hava ve yağış uyarısı! 03.02.2020 | 10:58
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Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada 03.02.2020 | 09:56
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Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video 02.02.2020 | 22:36
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Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video 01.02.2020 | 15:21
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